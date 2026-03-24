12:00, 24 марта 2026Мир

Белый дом описал ситуацию в переговорах между США и Ираном

ABC: Ситуация в переговорах между США и Ираном остается переменчивой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexanderstock23 / Shutterstock / Fotodom  

Ситуация в переговорах между США и Ираном остается переменчивой, поэтому спекуляции о возможных встречах не должны восприниматься как достоверная информация до официального подтверждения. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в беседе с телеканалом ABC.

«Это деликатные дипломатические обсуждения, и Соединенные Штаты не будут вести переговоры через прессу. Ситуация изменчива, и предположения о встречах не следует считать окончательными до тех пор, пока Белый дом официально не объявит о них», – отметила она.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США не удалось достигнуть ни одной из поставленных целей в противостоянии с Ираном. Он подчеркнул, что Вашингтон лишь обогатил своих соперников из-за ситуации на нефтяном рынке, а сами США понесли убытки.

    Последние новости

    Губернатор Севастополя заявил о сложной ситуации после взрыва в многоэтажке. Раскрыты последние данные о жертвах и версиях ЧП

    Описаны первые секунды после мощного взрыва в доме в Севастополе

    На Украине заявили о вымирании страны

    Хабенский высказался о победе на престижной кинопремии

    Под Москвой женщина на коньках и с детской коляской вышла покататься на тонкий лед водоема

    В Кремле высказались о выборах на Украине

    Россиян призвали носить фартук

    Чиновникам одной страны рекомендовали не пользоваться лифтами из-за кризиса

    Неизлечимо больная Селин Дион вернется на сцену

    Названы условия вступления Саудовской Аравии в конфликт с Ираном

    Все новости
