В США признали провал Вашингтона в конфликте с Ираном

Отставной офицер Дэвис: США не достигли ни одной из целей в конфликте с Ираном

Соединенные Штаты не достигли ни одной из поставленных целей в противостоянии с Ираном. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Мы убили много иранцев и взорвали кучу всего, но мы не достигли ни одной из наших целей в этой войне», — написал Дэвис. По его словам, Вашингтону не удалось уничтожить иранский режим, запасы дальнобойных ракет, военно-морские силы и ядерные объекты.

Отставной офицер подчеркнул, что США лишь обогатили своих соперников из-за ситуации на нефтяном рынке, а сами понесли убытки. «Скажите мне, как мы тут побеждаем-то?» — задал риторический вопрос Дэвис, комментируя провальные результаты американской политики в регионе.

Ранее Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа за отсутствие стратегического подхода в отношении Ирана. Он также указал на неясность общих стратегических целей США и Израиля в отношении Тегерана.

«Американцы ведут войну в значительно ограниченном масштабе, и точность попаданий никогда не компенсирует недостаток стратегии», — подчеркнул он. Экс-глава Пентагона призвал к сотрудничеству с союзниками, отметив, что ни одна страна не решит текущий энергетический кризис в одиночку.