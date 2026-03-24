Экс-глава Пентагона рассказал о тупике для США в Иране

Экс-глава Пентагона Мэттис назвал ситуацию в Ормузском проливе тупиковой

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа за отсутствие стратегического подхода в отношении Ирана. Об этом он заявил на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, пишет Axios.

«Мы оказались в непростой ситуации, и я не могу назвать много хороших вариантов», — сказал отставной генерал. По его мнению, даже ослабленный Иран способен атаковать корабли с берега, используя противокорабельные ракеты, которые можно запускать с пикапа.

Мэттис также указал на неясность общих стратегических целей США и Израиля в отношении Тегерана. «Американцы ведут войну в значительно ограниченном масштабе, и точность попаданий никогда не компенсирует недостаток стратегии», — подчеркнул он. Экс-глава Пентагона призвал к сотрудничеству с союзниками, отметив, что ни одна страна не решит текущий энергетический кризис в одиночку.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые военные варианты в отношении Ирана, включая возможный захват острова Харг, где расположен главный центр экспорта иранской нефти. Президент США отказался от одного из военных сценариев, но продолжает наносить удары по объектам в Иране. В регион направляются дополнительные американские силы, а в Белом доме обсуждают более агрессивные операции.

Среди рассматриваемых вариантов — наземная операция для обеспечения безопасности объектов с высокообогащенным ураном. Американские чиновники подчеркивают, что военное давление на Тегеран будет усиливаться независимо от решения по конкретным сценариям.