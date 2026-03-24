Бывший премьер Украины Азаров призвал пресекать поставки Киеву из стран Европы

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью ТАСС, что территория европейских государств, на которой действуют украинские военные предприятия, фактически превратилась в глубокий тыл для Киева.

По его словам, поставки вооружений и военной продукции из этих стран должны быть остановлены.

«Огромный объем поставок идет из-за рубежа. (…) У них тылом является не столько своя территория, сколько территория сопредельных государств, таких как Польша и другие западные страны, где совершенно спокойно действуют предприятия по производству всего, что необходимо для фронта, именно для Украины», — отметил экс-премьер.

Азаров признал, что данный сегмент «недосягаем для удара», однако подчеркнул необходимость его перекрытия. «Как идут поставки этой продукции — очень серьезный вопрос. Они должны, на мой взгляд, пресекаться. Тем, кто планирует стратегию, надо это учитывать», — добавил он.

Ранее президент Александр Вучич рассказал, что Сербия не осуществляла непосредственно никаких поставок оружия на Украину. При этом он признал, что из-за экспорта в другие страны сербская военная продукция могла оказаться в зоне боевых действий.