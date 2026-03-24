Бывший стриптизер расправился с женой

Во Франции бывший стриптизер случайно застрелил жену

Во Франции бывшего участника британского стриптиз-шоу Dreamboys обвинили в расправе над женой. Об этом сообщает The Connexion.

47-летний стриптизер Джордж Гудейл с июня 2025 года состоял в отношениях с 49-летней Джейн Николсон. Оба были из Великобритании, но жили в небольшой французской деревне. 16 марта Гудейл сам пришел в полицию и заявил, что случайно ранил жену из охотничьего ружья.

Полицейские прибыли к его дому и нашли внутри бездыханную Николсон. Судмедэксперт обнаружил у нее два пулевых ранения. Гудейла взяли под стражу.

Супруги прежде никогда не обращались в полицию. Никто из них не жаловался на домашнее насилие. «Они очень часто приглашали всю округу выпить и поужинать. Это было обычным делом. Казалось, они были очень влюблены друг в друга», — рассказал один из соседей пары.

В прошлом Гудейл выступал в шоу Dreamboys, однако затем бросил карьеру танцора и стал управлять строительной компанией. Расследование продолжается.

