Бывший стриптизер расправился с женой

05:01, 24 марта 2026

Во Франции бывший стриптизер случайно застрелил жену
Юлия Юткина

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Во Франции бывшего участника британского стриптиз-шоу Dreamboys обвинили в расправе над женой. Об этом сообщает The Connexion.

47-летний стриптизер Джордж Гудейл с июня 2025 года состоял в отношениях с 49-летней Джейн Николсон. Оба были из Великобритании, но жили в небольшой французской деревне. 16 марта Гудейл сам пришел в полицию и заявил, что случайно ранил жену из охотничьего ружья.

Полицейские прибыли к его дому и нашли внутри бездыханную Николсон. Судмедэксперт обнаружил у нее два пулевых ранения. Гудейла взяли под стражу.

Супруги прежде никогда не обращались в полицию. Никто из них не жаловался на домашнее насилие. «Они очень часто приглашали всю округу выпить и поужинать. Это было обычным делом. Казалось, они были очень влюблены друг в друга», — рассказал один из соседей пары.

В прошлом Гудейл выступал в шоу Dreamboys, однако затем бросил карьеру танцора и стал управлять строительной компанией. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США вынесли приговор проститутке из штата Огайо, которая оказалась серийной убийцей. Она тайно давала клиентам большую дозу наркотика и крала деньги и ценности.

