Дефицит газа вынудил Азию перейти на другое топливо

AFP: Страны Азии начали активно жечь уголь из-за нехватки газа

Ближневосточный кризис, вызвавший проблемы с поставками газа и рост его котировок, вынудил страны Азии перейти на более активное использование угля. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Оказалось, что большинство этих государств не обзавелись подземными хранилищами газа, из-за чего их экономики оказались весьма чувствительными к перебоям в поставках этого энергоносителя и скачкам его стоимости. Теперь же, чтобы не остаться без электроэнергии, им приходится наращивать сжигание угля.

Например, в Южной Корее отменили ограничения на объем электроэнергии, генерируемой с помощью этого твердого топлива, а Таиланд собрался снова запустить два угольных энергоблока, которые вывели из эксплуатации в 2025 году. Не лучше обстоят дела в Индии, где пищу все чаще приходится готовить на угле.

В то же время сложившаяся ситуация может подтолкнуть эти страны к более быстрому переходу на возобновляемые источники энергии. Например, Вьетнам серьезно нарастил свою долю солнечной генерации и тем самым частично обезопасил себя от роста цен на импортные энергоносители.

По информации издания Hindustan Times, дефицит газа, вызванный перебоями поставок из стран Персидского залива, привел к тому, что кухни по всей Индии стали все чаще отказываться готовить горячие блюда.