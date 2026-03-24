Глава МИД Венгрии Сийярто снял пародию на старый номер Зеленского

Глава МИД Венгрии Сийярто спародировал номер Зеленского «Игра на рояле без рук»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз припомнил Владимиру Зеленскому номер «Игра на рояле без рук». Короткое видео министр опубликовал в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На опубликованных кадрах Сийярто вместе с замглавы МВД Венгрии Бенце Ретвари и венгерским пианистом Гергеем Богани пытается играть на синтезаторе в шесть рук, шутит и обсуждает, как сложно научиться играть на рояле и сколько нужно репетировать.

«Как Зеленский: раз, два, три!», — сказал Сийярто, последние слова произнеся по-русски и замахнувшись рукой.

Далее запись прерывается на кадры выступления Зеленского в шоу «Вечерний квартал» 2016 года с номером «Игра на рояле без рук». Затем вновь следуют кадры с Сийярто, Ретвари и Богани, аплодисменты и поклон.

Ранее Петер Сийярто заявил, что журналист, участвовавший в его прослушке, связан с проукраинской оппозицией.