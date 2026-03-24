Назван срок прихода лета в Москву

Метеоролог Терешонок: Метеорологическое лето придет в Москву в конце мая

Метеорологическое лето придет в Москву и весь центральный регион в конце мая — начале июня. Об этом заявил начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в беседе с ТАСС.

По его словам, фактическое лето начинается при достижении устойчивой среднесуточной температуры на уровне 15 градусов тепла. «В Москве эта дата наступает в среднем 25 мая», — рассказал Терешонок.

Он добавил, что погода летом не зависит от условий весной и зимой. При этом на нее влияют запасы влаги в почве за счет снеготаяния после обильных снегопадов, которые создают хорошие условия для роста растений. Отсутствие снега зимой может привести к понижению грунтовых вод и засухе летом.

Ранее жителей столицы предупредили, что летом их может ожидать переменчивая погода с грозами и жарой.