Экономика
08:59, 24 марта 2026Экономика

Назван срок прихода лета в Москву

Метеоролог Терешонок: Метеорологическое лето придет в Москву в конце мая
Александра Качан (Редактор)

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Метеорологическое лето придет в Москву и весь центральный регион в конце мая — начале июня. Об этом заявил начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок в беседе с ТАСС.

По его словам, фактическое лето начинается при достижении устойчивой среднесуточной температуры на уровне 15 градусов тепла. «В Москве эта дата наступает в среднем 25 мая», — рассказал Терешонок.

Он добавил, что погода летом не зависит от условий весной и зимой. При этом на нее влияют запасы влаги в почве за счет снеготаяния после обильных снегопадов, которые создают хорошие условия для роста растений. Отсутствие снега зимой может привести к понижению грунтовых вод и засухе летом.

Ранее жителей столицы предупредили, что летом их может ожидать переменчивая погода с грозами и жарой.

    Последние новости

    Арабские страны передумали оставаться в стороне от ударов по Ирану

    Герой России привел подробности о самой тяжелой операции за все годы СВО

    Власти Севастополя выпустили обращение после унесшего жизни жителей города мощного взрыва

    Бывший циркач раскрыл детали пожара в московской квартире с четырьмя жертвами

    Гоблин сравнил Трампа с обиженным ребенком

    «Бюро 1440» запустило первые российские «спутники Starlink»

    На свалке нашли бриллианты на миллионы рублей

    Кейт Мосс и Эмили Ратаковски прикрыли голую грудь сумками в рекламе

    Сотрудник и владелец отеля в Индии заманили девушку и изнасиловали с бандой сообщников

    Почти весь российский бизнес заметил ухудшение ситуации

    Все новости
