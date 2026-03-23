Москвичей предупредили о неприятностях летом

Синоптик Шувалов: Летом Москву ожидают ливни и жара

Летом москвичей ожидает неустойчивая погода с ливнями и жарой. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

Синоптик подчеркнул, что грядущее лето не будет однородно теплым или чрезвычайно жарким. Согласно прогнозам, сильные дожди с грозами временами будут сменяться волнами жары. При этом, по словам Шувалова, один из летних месяцев окажется жарким.

Он добавил, что переменчивая погода также будет наблюдаться на протяжении весны. Жителям столицы стоит ожидать ливни и грозы.

Ранее стало известно, какие условия ожидаются в Москве до конца марта. Специалисты прогнозируют теплую однообразную погоду.