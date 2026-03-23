13:53, 23 марта 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде до конца марта

Синоптик Шувалов: К концу марта в Москве исчезнут последние сугробы
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

На протяжении всей недели, с 23 по 29 марта, в Москве будет тепло, а погода будет устойчивой и довольно однообразной. Своим прогнозом с изданием RT поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Будет все оптимистично, по-весеннему», — заявил синоптик. Погода в течение недели ожидается ясная и солнечная. В утренние часы остаются слабые морозы, столбики термометров будут держаться в районе нуля-минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10 градусов, а на западе столицы — до плюс 12-14 градусов, отметил Шувалов.

Благодаря такой погодной обстановке снежный покров в мегаполисе вскоре сойдет на нет. Уже сейчас снег подтаивает по два-три сантиметра в день. Такими темпами последние сугробы, как предполагает метеоролог, исчезнут в городе уже к концу марта.

Такая аномально теплая погода в Москве, по заверениям синоптиков, продержится до конца марта. Апрель же в столице начнется с сезона дождей. Правда, похолодание москвичам не грозит. В дневные часы температура не опустится ниже плюс 15 градусов.

    Последние новости

    Трамп приказал ограничить удары по Ирану

    Москвичей предупредили о рекордном потеплении

    Российский фондовый рынок обвалился

    Не знающая о беременности женщина приняла схватки за аппендицит и родила ребенка в штаны

    Два концерта соведущего Сабурова отменили в России

    Задержан подозреваемый в ранении подростка на фуд-корте российского города

    В Европарламенте сделали неожиданное заявление об Иране

    Партнер России заявил о беспрецедентных проблемах в экономике

    Россия стала продавать ЕС больше рыбы

    Трамп захотел пригласить Лукашенко в гости

    Все новости
