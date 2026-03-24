Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:23, 24 марта 2026Мир

Нефтяное месторождение в Сирии атаковали

Радикальные группировки Ирака заявили об атаке на нефтяное месторождение в Сирии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Rodi Said / Reuters

Радикальные группировки Ирака заявили об атаке на нефтяное месторождение Румейлан в Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, радикальные иракские группировки взяли на себя ответственность за нападение на месторождение Румейлан в Хасеке.

Месторождение расположено на северо-востоке Сирии и считается одним из ключевых энергетических активов страны, входя вместе с месторождением Эс-Сувейдия в состав главного нефтегазового резервуара Сирии.

Ранее компании Ирака приостановили добычу нефти на крупнейших месторождениях, расположенных в южной части страны. Кроме того, власти приняли решение сократить добычу на месторождениях в центральной части государства для снабжения местных электростанций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok