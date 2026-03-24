Нефтяное месторождение в Сирии атаковали

Радикальные группировки Ирака заявили об атаке на нефтяное месторождение в Сирии

Радикальные группировки Ирака заявили об атаке на нефтяное месторождение Румейлан в Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, радикальные иракские группировки взяли на себя ответственность за нападение на месторождение Румейлан в Хасеке.

Месторождение расположено на северо-востоке Сирии и считается одним из ключевых энергетических активов страны, входя вместе с месторождением Эс-Сувейдия в состав главного нефтегазового резервуара Сирии.

Ранее компании Ирака приостановили добычу нефти на крупнейших месторождениях, расположенных в южной части страны. Кроме того, власти приняли решение сократить добычу на месторождениях в центральной части государства для снабжения местных электростанций.