13:59, 16 марта 2026

На крупнейших месторождениях Ирака приостановили добычу нефти

Глава Миннефти Ирака объявил о приостановке добычи нефти на ряде месторождений
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Essam Al-Sudani / Reuters

Компании Ирака приостановили добычу нефти на крупнейших месторождениях, расположенных в южной части страны. Об этом заявил глава Министерства нефти ближневосточного государства Хайян Абдель Гани, его слова приводит ТАСС.

Приостановка, пояснил он, затронула в том числе «Западную Курну-1» и «Западную Курну-2», Файху и Маджнун, а также ряд месторождений в провинции Майсан, расположенных в юго-восточной части страны, пояснил руководитель ведомства.

Кроме того, власти приняли решение сократить добычу на месторождениях в центральной части государства для снабжения местных электростанций. Эти меры были реализованы с целью перестраховки на случай возможных ракетных атак из-за войны в Иране.

Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
На фоне эскалации на Ближнем Востоке крупнейшие региональные производители нефти резко сократили добычу сырья. Совокупный среднесуточный показатель в Ираке, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии в начале марта просел на 6,7 миллиона баррелей. Наибольшее снижение было зафиксировано в Ираке, где ежедневная добыча сократилась на 2,9 миллиона.

Резкое снижение добычи нефти на Ближнем Востоке вкупе с затяжной блокадой Ираном Ормузского пролива в итоге привели к стремительному росту цен на сырье. В ходе торгов в понедельник, 16 марта, стоимость эталонной североморской марки Brent превысила 105 долларов за баррель. В случае длительного перекрытия важнейшей логистической артерии региона, прогнозировали в Goldman Sachs, сырьевые котировки могут достичь 145 долларов за баррель. Это может поставить под угрозу перспективы роста глобальной экономики, которая еще не до конца оправилась от предыдущих кризисов, вызванных пандемией коронавируса и началом боевых действий на Украине.

