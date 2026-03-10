Ведущие производители нефти на Ближнем Востоке резко снизили добычу

Bloomberg: Ирак, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия резко сократили добычу нефти

Крупнейшие производители нефти на Ближнем Востоке заметно сократили добычу сырья на фоне войны в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет об Ираке, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии. В последнее время совокупная среднесуточная добыча нефти в этих странах упала на 6,7 миллиона баррелей.

Падение показателя в Ираке составило 2,9 миллиона, в Саудовской Аравии — на 2-2,5 миллиона, в ОАЭ — 500-800 тысяч, а в Кувейте — примерно 0,5 миллиона. В первых трех странах сокращения составили 20-25 процентов от февральского уровня. На этом фоне мировые поставки нефти просели на 6 процентов.

Совместная военная операция США и Израиля в Иране повлекла за собой стремительный рост цен на сырье из-за перекрытия Ормузского пролива, через который до недавнего времени проходила треть глобальной торговли нефтью. В ходе торгов в понедельник, 9 марта, котировки эталонной североморской марки Brent в моменте подскочили до 119 долларов за баррель. Во вторник, 10 числа, цены на нефть стабилизировались в районе 90-92 долларов. Несмотря на это, стоимость сырья все еще остается значительно выше уровней, фиксировавшихся до начала «Эпической ярости» США в Иране.