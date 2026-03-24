Родственники замужней женщины похитили и пытали ее любовника

В Таиланде брат и отец замужней женщины похитили и пытали ее любовника

В Таиланде мужчина подал в суд на родственников любовницы, которые похитили и пытали несколько часов. Об этом сообщает The Thaiger.

31-летний Нави из Бангкока некоторое время встречался с женщиной. 17 марта мужчине позвонил ее брат Сафи и потребовал, чтобы они прекратили отношения. Он заявил, что у его сестры есть законный муж и Нави должен исчезнуть из ее жизни. Мужчина согласился и считал, что отношения с семьей бывшей улажены.

Однако рано утром 19 марта его около дома остановили трое. В них Нави узнал Сафи, его двоюродного брата и их приятеля. При этом мужчины точно не знали, как выглядел Нави, и спросили, он ли это. Таец заявил, что нет, и попытался уйти. Однако Сафи сверился с фотографией, после чего бывшего любовника замужней женщины схватили и затащили в машину, угрожая пистолетом. Там его избили и куда-то повезли.

Во время поездки торица угрожала мужчине оружием и била. Затем его привезли в район Бангкока Рамкхамхаенг, снова избили около дома, потом внутри. Причем в доме к ним присоединился мужчина, в котором Нави узнал Бабулу — отца бывшей возлюбленной.

Издевательства продолжались до семи утра. Затем мужчины отвлеклись, и Нави удалось сбежать, вызвать такси и уехать в дом к матери. Оттуда мужчина отправился в больницу, где у него обнаружили перелом носа, гематому под глазом, повреждения уха, вывих плеча и повреждения кожных покровов на шее. 20 марта Нави подал в суд на обидчиков.

Ранее в Сингапуре вынесли приговор мужчине, который занялся сексом с замужней женщиной в машине и чуть не переехал ее мужа. Пострадавший обнаружил супругу с любовником в автомобиле голыми.