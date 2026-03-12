Мужчина обнаружил голую жену в машине с любовником

В Сингапуре вынесли приговор мужчине, который завел роман с замужней знакомой, занялся с ней сексом в машине и чуть не переехал ее мужа. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел около половины третьего ночи 29 июня 2024 года. Вечером У Юн Шэн ждал жену с работы, однако она не возвращалась и не отвечала на звонки. Взволнованный мужчина спустился на парковку жилого комплекса и неожиданно увидел там машину 50-летнего Чиа Хиока Сиа — знакомого, который раньше подвозил его жену домой. Шэн сразу заподозрил неладное, включил камеру на мобильном телефоне и пошел к автомобилю. В салоне он обнаружил голую жену и Сиа, на котором также не было одежды.

Шэн потребовал, чтобы они немедленно вышли. Тогда любовник включил двигатель и попытался уехать. Шэн прыгнул на капот машины, но Сиа не остановился. В результате обманутый муж упал с едущего автомобиля и получил травмы. 11 марта суд признал Сиа виновным в неосторожном поступке, в результате которого человек получил телесные повреждения. Кроме того, мужчину признали виновным в публичном обнажении.

Сиа утверждал, что чуть не задавил обманутого приятеля, потому что очень испугался и находился в шоковом состоянии. Однако сторона обвинения обратила внимание, что мужчина в точности описал происходящее, и суд пришел к выводу, что тот действовал осознанно и спокойно.

