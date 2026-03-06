Реклама

Из жизни
06:00, 6 марта 2026

Любовников задержали за секс в отеле и поедание лапши

В Малайзии молодых любовников задержали за тайную встречу в отеле в Рамадан
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Edgar Su / Reuters

В Малайзии религиозная полиция города Джохор-Бару задержала любовников, которые занимались сексом и ели лапшу быстрого приготовления в Рамадан. Об этом сообщает MS News.

Сотрудники религиозной полиции задержали неженатую пару во время рейда в отеле днем 2 марта. На стук в дверь номера долго никто не отзывался. Потом дверь открыл молодой человек в футболке и брюках. В комнате работали телевизор и кондиционер, а постель была смята. В ванной комнате полицейские нашли девушку, одетую в длинную рубашку и брюки. Там также лежали мокрые полотенца и нижнее белье постоялицы.

Кроме того, на столике в номере стояла заваренная лапша быстрого приготовления и коробка с напитками. Задержанные признались, что состоят в отношениях и собираются пожениться. Тайную встречу в отеле они устроили, чтобы обсудить это. Они также признались, что ели и пили днем в священный месяц Рамадан. Согласно законам Малайзии, задержанные совершили халват — религиозное преступление, заключающееся в нахождении не состоящих в браке мужчины и женщины наедине. Кроме того, они нарушили пост.

Любовники признались, что не знали о рейдах, которые религиозная полиция проводит в отелях. Какое наказание может им грозить, не сообщается.

В январе малазийская религиозная полиция арестовала бывших мужа и жену, которые тайно встретились в отеле и занялись сексом. Задержанные признались, что возобновили отношения, но не заключали повторного брака.

