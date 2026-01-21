Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:58, 21 января 2026Из жизни

Бывших мужа и жену арестовали за секс в отеле

В Малайзии бывших мужа и жену арестовали за тайную встречу в отеле
Никита Савин
Никита Савин

Фото: ZuhdiMus / Shutterstock / Fotodom

В Малайзии религиозная полиция арестовала бывших мужа и жену, которые тайно встретились в отеле и занялись сексом. Об этом сообщает Mothership.

Сотрудники Исламского религиозного департамента султаната Джохор прибыли в отель в городе Куланг около часа ночи. Перед этим они получили информацию о возможном халвате — религиозном преступлении, заключающемся в нахождении не состоящих в браке мужчины и женщины наедине. На стук в дверь никто не отвечал, однако полицейские слышали, что внутри работает кондиционер.

В итоге через семь минут им открыл дверь полностью одетый мужчина. Внутри номера также находилась женщина. Сотрудники департамента сразу же обратили внимание, что постель в номере была плохо прибрана. Сначала постояльцы заявили, что являются мужем и женой, однако не смогли предоставить подтверждающие это документы. Кроме того, выяснилось, что женщина живет в Куланге, а отель находился далеко от ее дома. Обоих арестовали.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

Во время раздельного допроса мужчина и женщина путались в показаниях, а потом признались, что являются бывшими мужем и женой. Они развелись около четырех лет назад из-за ссор и финансовой нестабильности. Однако два года спустя стали снова общаться и даже собирались снова сыграть свадьбу, но так этого и не сделали. В итоге они стали встречаться, чтобы «вспомнить прежние времена». Оба также сказали, что им не стыдно за эти встречи.

В религиозном комитете заявили, что нарушители могли бы снова пожениться, но их история показывает, что прошлые отношения могут оставить серьезные психологические шрамы, которые, в данном случае, воспрепятствовали принятию такого очевидного решения. Какое наказание может грозить задержанным, не сообщается.

В декабре 2025 года сообщалось, что Клуанге религиозная полиция арестовала жениха и невесту, собиравшихся сыграть свадьбу через месяц. Выяснилось, что молодые люди вступили в интимные отношения до брака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп развернул самолет перед Давосом

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Стало известно о нежелании Белого дома видеть Зеленского

    Трамп загадочно ответил на вопрос о захвате Гренландии

    Следователи опровергли еще одну версию пропажи семьи Усольцевых

    Названы вероятные сроки новых торгов по продаже аэропорта Домодедово

    Кличко выступил с обвинениями в адрес Зеленского

    В Европе забыли об Украине из-за Гренландии

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok