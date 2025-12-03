Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:01, 3 декабря 2025Из жизни

Жениха и невесту арестовали за секс до свадьбы

В Малайзии арестовали жениха и невесту, уединившихся в гостинице до свадьбы
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

В малайзийском городе Клуанг, штат Джохор, религиозная полиция арестовала жениха и невесту, собиравшихся сыграть свадьбу через месяц. Об этом сообщает издание Mothership.

Девушка, жившая в другом городе, приехала в Клуанг, чтобы познакомиться с родственниками жениха. Она и молодой человек остановились в одной гостинице.

Ночью в отель нагрянула религиозная полиция. Девушка не сразу открыла дверь и уверяла, что она в номере одна. Сотрудники полиции не поверили ей и без труда нашли под столом прячущегося жениха.

Материалы по теме:
«Делай, что хочешь, мне не страшно» В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
«Делай, что хочешь, мне не страшно»В исламском мире женщин продолжают карать за одежду. Кто остановит эту жестокость?
19 октября 2022
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней» Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней»Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
26 декабря 2018

Жениха и невесту обвиняют в так называемом халвате — религиозном преступлении, которое заключается в незаконном уединении двух лиц противоположного пола.

Ранее сообщалось, что в малайзийском штате Тренгану арестовали 20-летнего мужчину, которого застали в постели с двумя женщинами. Он утверждал, что ему пришлось забраться туда из-за напугавших его ящериц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио назвал ключевой пункт спора в мирном плане по Украине

    Певцов призвал Россию «дойти до Одессы»

    В Киеве прокомментировали визит Уиткоффа в Россию

    На нефтебазе произошло возгорание после падения обломков украинского БПЛА

    Рубио заявил о приближении мирного соглашения России и Украины

    Жениха и невесту арестовали за секс до свадьбы

    Зацикленным на длине пениса мужчинам развеяли миф о женском оргазме

    В США назвали «неразумным» отсутствие у Байдена контактов с Россией

    Важное новшество немецкого Leopard связали с опытом СВО

    Рубио оценил идею о продолжении поддержки Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok