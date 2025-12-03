Жениха и невесту арестовали за секс до свадьбы

В Малайзии арестовали жениха и невесту, уединившихся в гостинице до свадьбы

В малайзийском городе Клуанг, штат Джохор, религиозная полиция арестовала жениха и невесту, собиравшихся сыграть свадьбу через месяц. Об этом сообщает издание Mothership.

Девушка, жившая в другом городе, приехала в Клуанг, чтобы познакомиться с родственниками жениха. Она и молодой человек остановились в одной гостинице.

Ночью в отель нагрянула религиозная полиция. Девушка не сразу открыла дверь и уверяла, что она в номере одна. Сотрудники полиции не поверили ей и без труда нашли под столом прячущегося жениха.

Жениха и невесту обвиняют в так называемом халвате — религиозном преступлении, которое заключается в незаконном уединении двух лиц противоположного пола.

Ранее сообщалось, что в малайзийском штате Тренгану арестовали 20-летнего мужчину, которого застали в постели с двумя женщинами. Он утверждал, что ему пришлось забраться туда из-за напугавших его ящериц.