Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:05, 24 марта 2026

Россиян предупредили о штрафе за хранение мебели на балконе

Машаров: За неправильное хранение мебели на балконе грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Россияне, проживающие в многоквартирных домах, рискуют получить штраф за неправильное хранение мебели на балконе. Об этом предупредил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что старые вещи могут загореться из-за случайно попавшего на них окурка. Кроме того, они могут закрывать пути эвакуации через пожарные люки и лестницы. «За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф по статье 20.4 КоАП РФ. Его размер для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей», — рассказал Машаров.

Он добавил, что также существуют строительные нормы, согласно которым максимально допустимая нагрузка на балконную плиту в доме составляет 200 килограммов на квадратный метр. Превышение этого показателя считается нарушением правил пользования жилыми помещениями, за которое предусмотрен штраф от тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Ранее россиянам напомнили о штрафе за сбор березового сока в городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok