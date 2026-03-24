Россиян предупредили о штрафе за хранение мебели на балконе

Россияне, проживающие в многоквартирных домах, рискуют получить штраф за неправильное хранение мебели на балконе. Об этом предупредил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что старые вещи могут загореться из-за случайно попавшего на них окурка. Кроме того, они могут закрывать пути эвакуации через пожарные люки и лестницы. «За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф по статье 20.4 КоАП РФ. Его размер для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей», — рассказал Машаров.

Он добавил, что также существуют строительные нормы, согласно которым максимально допустимая нагрузка на балконную плиту в доме составляет 200 килограммов на квадратный метр. Превышение этого показателя считается нарушением правил пользования жилыми помещениями, за которое предусмотрен штраф от тысячи до 1,5 тысячи рублей.

