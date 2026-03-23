Россиян предупредили об одном штрафе

Юрист Русяев: За сбор березового сока в городе грозит штраф

Россияне рискуют получить штраф за сбор березового сока в черте города или на особо охраняемых природных территориях. Об этом предупредил юрист Илья Русяев в беседе с «Москва 24».

По его словам, подсочка березы на озелененных территориях в столице считается повреждением зеленых насаждений. Нарушителю придется заплатить от 3,5 тысячи до 4 тысяч рублей. Если речь идет о должностном лице, сумма вырастет до 50 тысяч рублей, если о юридическом — до 300 тысяч рублей. При сборе на особо охраняемых природных территориях штраф составит до 4 тысяч, до 20 тысяч и до 500 тысяч рублей соответственно.

При этом даже если сбор проходит не на запрещенной территории, нужно соблюдать ряд правил. Условия различаются в зависимости от региона. «Например, в Московской области они предполагают использование для заготовки только тех деревьев, диаметр которых на высоте 1,4 метра составляет не менее 20 сантиметров», — отметил Русяев.

Нарушители рискуют получить штраф до 500 рублей. Для должностных лиц сумма составит до тысячи рублей, а для юридических — до 10 тысяч рублей.

