Россиян предупредили об одном штрафе

19:30, 23 марта 2026

Юрист Русяев: За сбор березового сока в городе грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Виктор Драчев / РИА Новости

Россияне рискуют получить штраф за сбор березового сока в черте города или на особо охраняемых природных территориях. Об этом предупредил юрист Илья Русяев в беседе с «Москва 24».

По его словам, подсочка березы на озелененных территориях в столице считается повреждением зеленых насаждений. Нарушителю придется заплатить от 3,5 тысячи до 4 тысяч рублей. Если речь идет о должностном лице, сумма вырастет до 50 тысяч рублей, если о юридическом — до 300 тысяч рублей. При сборе на особо охраняемых природных территориях штраф составит до 4 тысяч, до 20 тысяч и до 500 тысяч рублей соответственно.

При этом даже если сбор проходит не на запрещенной территории, нужно соблюдать ряд правил. Условия различаются в зависимости от региона. «Например, в Московской области они предполагают использование для заготовки только тех деревьев, диаметр которых на высоте 1,4 метра составляет не менее 20 сантиметров», — отметил Русяев.

Нарушители рискуют получить штраф до 500 рублей. Для должностных лиц сумма составит до тысячи рублей, а для юридических — до 10 тысяч рублей.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за хлам в подъезде. Размер взыскания может составить от 5 до 15 тысяч рублей.

