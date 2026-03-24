Россиян предупредили об опасности популярного метода удаления клещей

Эксперт Ковалев: Смазывание клеща маслом только увеличивает риск инфекции

Смазывание клеща маслом, кремом или спиртосодержащими средствами только увеличивает риск инфекции. Об опасности популярных народных средств от паразитов предупредил россиян старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев, пишет «Газета.ru».

Эксперт пояснил, что при таких действиях клещ начнет задыхаться и выпустит в ранку больше слюны, что повышает риск инфицирования. При обнаружении присосавшегося паразита Ковалев посоветовал не пытаться удалить его самостоятельно, особенно нельзя его резко выдергивать — так есть риск оставить в коже головку.

«Не применяйте для удаления клеща иголки, спички, не используйте другие народные способы. Не давите клеща пальцами — если он инфицирован, есть вероятность заразиться через микротрещины на коже», — добавил профессор.

Самым правильным решением в этой ситуации будет немедленное обращение к врачу, подчеркнул Ковалев. Удаленного клеща лучше сохранить и отвезти в лабораторию, чтобы исследовать на наличие опасных инфекций — боррелиоза, энцефалита и других.

Ранее россиянам рассказали, что защититься от клещей поможет правильно подобранная одежда — с длинными рукавами и плотными манжетами.