20:37, 23 марта 2026

Россиян научили защищаться от клещей

Врач Говтва: Для защиты от клещей нужно правильно подбирать одежду
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Эффективно защититься от укусов клещей поможет правильно подобранная одежда. Об этом россиянам рассказала врач общей практики Красногорской больницы Анна Говтва, передает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Эксперт рекомендовала выбирать предметы гардероба с длинными рукавами и плотными манжетами. При выходе из дома брюки стоит заправлять в носки, а верхнюю часть одежды — в брюки. «Цвет предпочтителен светлый, чтобы легче было заметить клеща. А ткань лучше синтетическая, так как за ворсистые и рыхлые материалы клещу проще зацепиться», — отметила Говтва.

Она подчеркнула необходимость ношения головного убора. Кроме того, следует обрабатывать одежду репеллентами. Для дополнительной защиты врач посоветовала выбирать безопасные маршруты: придерживаться центральных дорожек в парке, избегать зарослей травы и влажных мест рядом с водоемами.

«На траву не надо садиться и ложиться. Не стоит также нести домой сорванные растения», — рассказала Говтва. Она добавила, что после прогулки нужно сразу раздеться, а также осмотреть одежду и тело. Вещи стоит постирать при температуре не ниже 60 градусов. Если на теле был найден клещ, необходимо обратиться в травмпункт — удалять его самостоятельно нельзя.

Ранее в Подмосковье зафиксировали первый в текущем году случай укуса клеща.

