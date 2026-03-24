Россиян призвали носить фартук

Стилист Александр Рогов призвал носить фартук поверх курток весной и летом

Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал россиянам самую модную вещь весны и лета в гардеробе. Информацию он разместил в своем Telegram-канале, на который подписаны 184 тысячи человек.

Эксперт заявил, что данный аксессуар станет наиболее популярным в этом сезоне. Носить фартук из кожи или плотного хлопка в утилитарном стиле специалист призвал поверх курток, тренчей и джемперов.

«А как станет теплее, миксуйте варианты из более нарядных тканей с рубашками, платьями и юбками», — подсказал он.

