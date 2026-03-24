Россиянка влюбилась в афериста и лишилась миллионов

В Москве задержали афериста, обманувшего жительницу Махачкалы на три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным следствия, мошенник познакомился с жертвой обмана в Telegram и принялся активно за ней ухаживать: водил в дорогие рестораны и приезжал на элитных машинах, которые на деле арендовал, выдавая за свои. Когда женщина влюбилась, он, пообещав помощь, уговорил ее вывести часть средств ее фирмы за границу для их будущей совместной жизни. Так россиянка лишилась первых 500 тысяч. После аферист уговорил взять еще 2,5 миллиона рублей в кредит, а затем исчез со всем деньгами.

Обманутая женщина написала заявление на мошенника и вскоре его обнаружили в столице. На время расследования уголовного дела сердцееда отправили в СИЗО.

