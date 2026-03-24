Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 24 марта 2026Силовые структуры

Россиянка влюбилась в афериста и лишилась миллионов

В Москве задержали афериста, обокравшего влюбленную в него жительницу Махачкалы
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom  

В Москве задержали афериста, обманувшего жительницу Махачкалы на три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным следствия, мошенник познакомился с жертвой обмана в Telegram и принялся активно за ней ухаживать: водил в дорогие рестораны и приезжал на элитных машинах, которые на деле арендовал, выдавая за свои. Когда женщина влюбилась, он, пообещав помощь, уговорил ее вывести часть средств ее фирмы за границу для их будущей совместной жизни. Так россиянка лишилась первых 500 тысяч. После аферист уговорил взять еще 2,5 миллиона рублей в кредит, а затем исчез со всем деньгами.

Обманутая женщина написала заявление на мошенника и вскоре его обнаружили в столице. На время расследования уголовного дела сердцееда отправили в СИЗО.

Ранее в Тюмени аферист выманил у влюбленной россиянки деньги на похороны и вертолет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok