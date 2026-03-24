14:51, 24 марта 2026Россия

Российский генерал раскрыл детали подготовки десятков тысяч специалистов для войск БПЛА

Генерал Концевой: ВС РФ намерены подготовить 70 тыс. специалистов для войск БПЛА
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) в 2026 году намерены подготовить более 70 тысяч специалистов для войск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Детали обучения раскрыл заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Концевой, передает РИА Новости.

По данным российского генерала, на сегодняшний день уже подготовлено большое количество специалистов по управлению БПЛА. Точную цифру он не назвал.

«Мы и в этом году планируем больше 70 тысяч только подготовить в интересах наших войск беспилотных систем. Специалистов, которые будут управляться этими системами», — заключил Концевой.

Ранее первый заместитель начальника Генештаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что на сегодняшний день эффект от применения БПЛА может быть сравним с использованием артиллерии.

