Певец Сергей Лазарев посетил могилу старшего брата и обратился к своим фанатам

Певец Сергей Лазарев приехал на кладбище, чтобы посетить могилу своего старшего брата Павла. Видео артист опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Лазарев поделился своими размышлениями с подписчиками. Он сказал, что люди постоянно живут, создавая границы сами себе.

«Иду мимо этих могил, думаю о том, как мы часто откладываем жизнь на завтра, боимся кого-то разочаровать, не соответствовать чьим-то ожиданиям. Ограничения себе сами ставим, а потом в момент просто жизнь заканчивается и все...» — сообщил Лазарев.

В марте 2015 года 37-летний Павел Лазарев попал в аварию и получил серьезную травму головы. Через несколько дней после ДТП у мужчины остановилось сердце.

В сентябре 2025 года концерт Сергея Лазарева в Перми перенесли на новую площадку — Универсальный дворец спорта «Молот» — из-за наплыва желающих посетить событие.