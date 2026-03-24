17:58, 24 марта 2026

Сергей Лазарев посетил могилу старшего брата

Андрей Шеньшаков

Кадр: @lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев приехал на кладбище, чтобы посетить могилу своего старшего брата Павла. Видео артист опубликовал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Лазарев поделился своими размышлениями с подписчиками. Он сказал, что люди постоянно живут, создавая границы сами себе.

«Иду мимо этих могил, думаю о том, как мы часто откладываем жизнь на завтра, боимся кого-то разочаровать, не соответствовать чьим-то ожиданиям. Ограничения себе сами ставим, а потом в момент просто жизнь заканчивается и все...» — сообщил Лазарев.

В марте 2015 года 37-летний Павел Лазарев попал в аварию и получил серьезную травму головы. Через несколько дней после ДТП у мужчины остановилось сердце.

В сентябре 2025 года концерт Сергея Лазарева в Перми перенесли на новую площадку — Универсальный дворец спорта «Молот» — из-за наплыва желающих посетить событие.

    Последние новости

    Раскрыт провокатор затягивания войны США против Ирана

    Стюардесса выпала из развалившегося на части пассажирского самолета в США и чудом выжила

    Родственники замужней женщины похитили и пытали ее любовника

    Две страны задумали вступить в войну с Ираном

    В ЕС оцении вероятность вступления Украины в 2027 году

    На Украине назвали два условия вывода ВСУ из Донбасса

    Глыба льда пробила лобовое стекло машины на ходу и напугала россиян

    Курс доллара понизили

    В РСА назвали реальную долю водителей без ОСАГО

    Роднина объяснила невозможность участия российских фигуристов в чемпионате мира

    Все новости
