Концерт Лазарева в российском городе перенесли из-за ажиотажа с билетами

Концерт российского исполнителя Сергея Лазарева в Перми перенесли на новую площадку — Универсальный дворец спорта «Молот» — из-за наплыва желающих посетить событие. Об этом сообщает URA.RU.

Уточняется, что само мероприятие состоится 2 декабря, а не 1 декабря, как планировалось ранее — дату сообщили организаторы шоу.

Кроме того, отмечается, что поклонники певца, уже купившие билеты на первое число в ДК Солдатова, получат места на новой площадке, соответствующие исходной ценовой категории и уровню обзора.

