Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
07:51, 28 сентября 2025Культура

Концерт Лазарева в российском городе перенесли из-за ажиотажа с билетами

Концерт Лазарева в Перми перенесли на другую площадку из-за ажиотажа с билетами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Лазарев

Сергей Лазарев. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Концерт российского исполнителя Сергея Лазарева в Перми перенесли на новую площадку — Универсальный дворец спорта «Молот» — из-за наплыва желающих посетить событие. Об этом сообщает URA.RU.

Уточняется, что само мероприятие состоится 2 декабря, а не 1 декабря, как планировалось ранее — дату сообщили организаторы шоу.

Кроме того, отмечается, что поклонники певца, уже купившие билеты на первое число в ДК Солдатова, получат места на новой площадке, соответствующие исходной ценовой категории и уровню обзора.

В августе Сергей Лазарев сменил имидж и показал реакцию фанатов. Также артист провел опрос, какой вариант внешности ему подходит больше — со щетиной или без.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Глава МИД назвал главное условие для завершения конфликта

    Концерт Лазарева в российском городе перенесли из-за ажиотажа с билетами

    Военкоры раскрыли последствия комбинированного удара по Украине

    «Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фигуру в кожаном платье

    ВСУ перестали снабжать свою бригаду у Волчанска в отместку за поддержку Порошенко

    Келин раскрыл цель пышного приема Трампа в Лондоне

    В Подмосковье задержали пенсионеров за поджог пиротехники в банке

    Названо число сбитых силами ПВО украинских беспилотников

    Четыре БПЛА сбили над российским регионом

    Польша подняла в небо самолеты на фоне якобы активности России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости