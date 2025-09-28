Концерт Лазарева в российском городе перенесли из-за ажиотажа с билетами

Концерт российского исполнителя Сергея Лазарева в Перми перенесли на новую площадку — Универсальный дворец спорта «Молот» — из-за наплыва желающих посетить событие. Об этом сообщает URA.RU.
Уточняется, что само мероприятие состоится 2 декабря, а не 1 декабря, как планировалось ранее — дату сообщили организаторы шоу.
Кроме того, отмечается, что поклонники певца, уже купившие билеты на первое число в ДК Солдатова, получат места на новой площадке, соответствующие исходной ценовой категории и уровню обзора.
В августе Сергей Лазарев сменил имидж и показал реакцию фанатов. Также артист провел опрос, какой вариант внешности ему подходит больше — со щетиной или без.