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13:53, 5 августа 2025Ценности

Сергей Лазарев сменил имидж и показал реакцию фанатов

Российский певец Сергей Лазарев показал лицо без щетины после смены имиджа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lazarevsergey

Российский певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев сменил имидж и показал реакцию фанатов. Соответствующий пост появился в сторис на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей пять миллионов подписчиков.

Бывший участник поп-группы Smash!! опубликовал кадр, где позирует на улице в розовой футболке и белой бейсболке с логотипом бейсбольного клуба New York Yankees — буквами NY. Также он надел солнцезащитные очки и продемонстрировал выбритое лицо.

При этом артист провел опрос, какой вариант внешности ему подходит больше — со щетиной или без. Так, за вариант с растительностью на лице проголосовало 68 процентов юзеров. «Да услышал я, услышал», — в свою очередь ответил исполнитель.

В июле американский актер Джейсон Момоа побрился впервые за шесть лет и показал внешность на видео.

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