Сообщение о штрафе в 15 тысяч для всех желающих пожарить шашлык во дворе не подтвердилось

Данные о штрафе в 15 тысяч для всех желающих пожарить шашлык во дворе — фейк

В сети активно распространяется информация, что теперь россиян будут штрафовать на 15 тысяч рублей за жарку шашлыка во дворе. Авторы таких публикаций в соцсетях игнорируют момент с требованиями пожарной безопасности. Тем самым у аудитории создается впечатление, что россиян будут штрафовать за сам факт готовки шашлыка во дворе.

Первоисточником новости стал материал ТАСС с комментарием научного сотрудника лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Марии Гирич. Специалист действительно сообщает, что россиянам могут выписать штраф в 15 тысяч рублей за жарку шашлыка во дворе. При этом Гирич отмечает, что это возможно только при нарушении правил пожарной безопасности.

Эксперт также объясняет, что запрета на использование на балконе или во дворе приборов для жарки без открытого огня — аэрогрилей или электрогрилей нет.

«При условии, что это не нарушает права соседей (например, из-за дыма или запаха). Также во многих парках предусмотрены специально оборудованные зоны для приготовления пищи на огне», — рассказала Гирич.

Многие авторы искаженных публикаций путают в своих материалах мангал и открытый огонь. Согласно правилам противопожарного режима РФ, для мангала достаточно соблюдать расстояние не менее 5 метров от построек — его можно использовать в специально отведенных местах (п. 5 Приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Строгие ограничения, 50 метров и более, касаются именно открытого огня — костров. Их нельзя разводить вблизи построек и лесов — от 30 до 100 метров в зависимости от типа леса (п. 2 Приложения 4 к постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

В МЧС сообщили ТАСС, что нюансы, касающиеся шашлыков, оговариваются в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации.

«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», — говорится в документе.

Там добавили, что мангал может считаться специальной несгораемой емкостью, в которой можно готовить, но он должен быть расположен не ближе 5 метров от построек. Кроме того, вокруг него не должно быть мусора и сухостоя в радиусе 2 метров.

Подтверждает это и председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Приготовление шашлыков следует проводить на специально оборудованных для этого местах, расположенных на расстоянии не менее 5 метров от любых построек», — сообщил он ТАСС.

Ответственность за нарушение требования противопожарной безопасности предусмотрена статьей 20.4 КоАП РФ.

Сообщение о том, что россиян будут штрафовать на 15 тысяч рублей за жарку шашлыка во дворе, получило широкое распространения в российских медиа. Однако все ведущие издания корректно передали новость ТАСС.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».