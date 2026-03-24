Украинский военный отправил жене посылку с взрывчаткой

На Украине военный отправил жене и детям взрывчатку в посылке с продуктами

Украинский военнослужащий отправил своей жене посылку с продуктами питания и самодельным взрывным устройством. Об это сообщила полиция Николаевской области Украины в Telegram.

В результате детонации женщина погибла на месте происшествия. Также пострадали ее полуторагодовалая дочь и шестилетний сын. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Ранее беженец из Часова Яра Павел Морковин сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины используют услуги почтовой компании «Новая почта» для получения и отправления военных грузов. По его словам, украинские солдаты получают по почте помповые ружья, гранаты, снайперские винтовки, патроны, прицелы и другое снаряжение.