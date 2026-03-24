Украинский военный отправил жене посылку с взрывчаткой

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:58, 24 марта 2026

На Украине военный отправил жене и детям взрывчатку в посылке с продуктами
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский военнослужащий отправил своей жене посылку с продуктами питания и самодельным взрывным устройством. Об это сообщила полиция Николаевской области Украины в Telegram.

В результате детонации женщина погибла на месте происшествия. Также пострадали ее полуторагодовалая дочь и шестилетний сын. В настоящее время жизни детей ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Ранее беженец из Часова Яра Павел Морковин сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины используют услуги почтовой компании «Новая почта» для получения и отправления военных грузов. По его словам, украинские солдаты получают по почте помповые ружья, гранаты, снайперские винтовки, патроны, прицелы и другое снаряжение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok