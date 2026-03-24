В Азии начали отказываться от перелетов из-за проблем с топливом

В Азии авиакомпании начали отказываться от перелетов из-за роста цен на топливо и нехватки керосина, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание The Bangkok Post.

Согласно заявлению управления гражданской авиации Вьетнама, национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines временно откажется от 23 внутренних рейсов уже с 1 апреля. Также начал сокращать число внутренних перелетов и VietJet Airlines. Bamboo Airways в официальном заявлении после новостей объявил, что будет стремиться сохранять рейсы в самые активные периоды, но предупредил, что их частота может быть ниже. Кроме того, авиакомпания призвала власти страны оказать большую поддержку сектору.

О сокращении рейсов из-за высоких цен и нехватки авиационного топлива начали задумываться и на Филиппинах, пишет Bloomberg. Так, президент Фердинанд Маркос-младший назвал подобную меру «вполне возможной». По его словам, уже несколько государств отказали филиппинским авиакомпаниям в дозаправке. При этом местный авиаперевозчик Cebu Pаcific уже заявил, что из-за проблем с энергоносителем вынужден сократить с апреля число рейсов и пересмотреть маршруты.

Ранее российским туристам предрекли рост цен на перелеты на самолетах в 2026 году на 5-7 процентов. Причина — рост цен на топливо.