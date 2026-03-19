Россиянам предрекли рост цен на перелеты

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:25, 19 марта 2026

Российским туристам предрекли рост цен на перелеты на 5-7 %
Зарина Дзагоева
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российским туристам предрекли рост цен на перелеты на самолетах в 2026 году на 5-7 процентов. Об этом говорится в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Причина — рост цен на топливо, который уже закладывается в новые бронирования», — указывают аналитики.

По информации АТОР, после ближневосточного кризиса спрос на зарубежные туры среди россиян просел вдвое, но вскоре начал быстро восстанавливаться. Турпоток перенаправился в Египет и Турцию, которая предлагает скидки до 50 процентов.

Ранее сообщалось, что некоторые отели Турции начали делать россиянам скидки до 50 процентов, но такие предложения не носят массового характера. Глава туроператора Fun & Sun Владимир Рубцов отметил, что в феврале традиционно закончились высокие скидки по акции раннего бронирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok