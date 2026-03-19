Россиянам предрекли рост цен на перелеты

Российским туристам предрекли рост цен на перелеты на 5-7 %

Российским туристам предрекли рост цен на перелеты на самолетах в 2026 году на 5-7 процентов. Об этом говорится в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Причина — рост цен на топливо, который уже закладывается в новые бронирования», — указывают аналитики.

По информации АТОР, после ближневосточного кризиса спрос на зарубежные туры среди россиян просел вдвое, но вскоре начал быстро восстанавливаться. Турпоток перенаправился в Египет и Турцию, которая предлагает скидки до 50 процентов.

Ранее сообщалось, что некоторые отели Турции начали делать россиянам скидки до 50 процентов, но такие предложения не носят массового характера. Глава туроператора Fun & Sun Владимир Рубцов отметил, что в феврале традиционно закончились высокие скидки по акции раннего бронирования.