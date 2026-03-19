09:22, 19 марта 2026

Отели Турции начали делать россиянам скидки до 50 процентов

Алина Черненко

Фото: OlegD / Shutterstock / Fotodom

Некоторые отели Турции начали делать россиянам скидки до 50 процентов, но такие предложения не носят массового характера. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Глава туроператора Fun & Sun Владимир Рубцов отметил, что в феврале традиционно закончились высокие скидки по акции раннего бронирования. В марте они тоже всегда были, но меньше.

Материалы по теме:
Небанальная Турция: топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
Небанальная Турция:топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
7 июля 2024
«Райское место» Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
«Райское место»Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
21 июня 2025

По словам спикера, сейчас отдельные турецкие гостиницы сохраняют большие скидки, но пока это точечные предложения. «Но я считаю, что в текущих условиях это сейчас надо делать массово», — подчеркнул он.

Из-за того, что Европа сильно сокращает объемы въезда, освободившиеся места в турецких отелях будут предлагать российскому рынку, добавили в АТОР. Это дает шанс местным отельерам привлечь массовый поток гостей из России по комфортной цене.

Ранее российская тревел-блогерша назвала страны для отдыха в 2026 году с возможностью «вернуться живыми». В ее списке оказались Великобритания, Китай и Австралия.

    «Альтернативы нет». Зеленский призвал страны ЕС разблокировать пакет поддержки на 90 миллиардов евро ради армии

    Раскрыт арсенал задержанных за покушение на главу совета депутатов Новой Каховки

    В российском городе потрескались дороги после сильного землетрясения

    «Ростех» заявил о хирургической точности реактивной «Торнадо-С»

    Стоимость нового жилья в России посчитали в зарплатах

    Россияне весной массово устремились на один африканский остров

    В США признали «наркотическую зависимость» от военной мощи

    Самого доверенного человека главы российского региона отправили в СИЗО

    ФСБ задержала устроивших теракт против главы совета депутатов Новой Каховки

    Футболисту «Галатасарая» отрезало часть пальца во время матча с «Ливерпулем»

    Все новости
