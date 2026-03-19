АТОР: В Турции отели делают скидки россиянам до 50 процентов

Некоторые отели Турции начали делать россиянам скидки до 50 процентов, но такие предложения не носят массового характера. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Глава туроператора Fun & Sun Владимир Рубцов отметил, что в феврале традиционно закончились высокие скидки по акции раннего бронирования. В марте они тоже всегда были, но меньше.

По словам спикера, сейчас отдельные турецкие гостиницы сохраняют большие скидки, но пока это точечные предложения. «Но я считаю, что в текущих условиях это сейчас надо делать массово», — подчеркнул он.

Из-за того, что Европа сильно сокращает объемы въезда, освободившиеся места в турецких отелях будут предлагать российскому рынку, добавили в АТОР. Это дает шанс местным отельерам привлечь массовый поток гостей из России по комфортной цене.

