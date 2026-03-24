В России призвали ввести льготную ипотеку для многодетных семей по всей стране

Член ОП Гриб призвал ввести льготную ипотеку для многодетных семей по всей РФ

Льготную семейную ипотеку на покупку готовых квартир нужно распространить для многодетных семей по всей России, разрешить приобретать «вторичку» во всех регионах, вне зависимости от размера города. Сделать это призвал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб в разговоре с ТАСС.

«Предлагаю разрешить для многодетных льготную семейную ипотеку на вторичное жилье вне зависимости от города с учетом большой разницы цен между вторичным рынком и новостройками», — заявил собеседник агентства. По его мнению, это позволит российским семьям эффективнее использовать маткапитал и финансы в целом, которые у многодетных ограничены.

Госпрограмму льготной семейной ипотеки ввели в 2018 году, ее действие продлили до 2030 года. В данный момент ипотеку под шесть процентов удастся оформить на покупку жилья в новостройке, на покупку дома с земельным участком, а также на строительство дома. В населенных пунктах, где темпы нового строительства остаются низкими, есть возможность приобрести квартиру на «вторичке».

В данной программе могут участвовать семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно. Помимо этого, покупка жилья на льготных условиях доступна для семей с ребенком-инвалидом и семей с двумя либо более несовершеннолетними детьми, проживающими в городах с населением до 50 тысяч человек или в одном из 35 регионов, где отсутствуют ограничения по численности населения.

Ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов предсказал подорожание готовых квартир из-за распространения на них семейной ипотеки.