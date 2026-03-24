15:01, 24 марта 2026Авто

В России стартовали продажи самой мощной Lada

«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Lada Vesta Sport нового поколения
Марина Аверкина

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Lada Vesta Sport нового поколения. Первые автомобили уже поступают к дилерам. Информация об этом есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Заряженная» Vesta доступна в двух типах кузова — седан и универсал, в конструкции которых использовано более 200 оригинальных деталей. Рекомендованная розничная стоимость седана начинается от 2 352 000 рублей. Цены на универсал будут объявлены позже.

В компании подчеркнули, что при разработке модели инженеры опирались на опыт, полученный в шоссейно-кольцевых гонках. Автомобиль оснащен силовым агрегатом, построенном на основе 122-сильного мотора 1,8 литра EVO, который устанавливают на обычную Vesta. Пиковая мощность увеличена до 147 лошадиных сил за счет установки спортивных распределительных валов, специальной прошивки блока управления, а также оригинальной системы холодного впуска, повышающей насыщение цилиндров кислородом. Выпускной тракт получил трубы увеличенного диаметра и особый спортивный звук, который, как утверждают инженеры, не будет раздражать.

В модели впервые использована шестиступенчатая механическая коробка передач, рассчитанная на высокий крутящий момент. Систему курсовой устойчивости оснастили спортивными настройками и функцией полного отключения. Клиренс шасси, ориентированного на точность управления, составляет 158 миллиметров. Благодаря настройкам пружин и амортизаторов, а также расширенной колее автомобиль получил повышенную устойчивость, которую подтвердили испытания на гоночных трассах и горных дорогах.

Внешность автомобиля дополняет аэродинамический обвес, улучшающий устойчивость на высокой скорости. Интерьер выполнен в черно-красной гамме. В комбинацию приборов добавили спортивный режим, позволяющий отображать время прохождения дистанции (включая заезды на четверть мили и кольцевые гонки) и фиксировать скорость.

По функциональному оснащению новинка соответствует максимальной комплектации «Техно». В список оборудования вошли светодиодная оптика, антиблокировочная система (ABS), системы распределения тормозных усилий (EBD), экстренного торможения (BAS) и курсовая устойчивость (ESC) с возможностью деактивации, противобуксовочная система (TCS), помощник старта на подъеме, мониторинг слепых зон, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, электрические стеклоподъемники на всех дверях и 17-дюймовые диски.

Также предусмотрены обогрев руля и всех сидений, полный обогрев ветрового стекла, передние и задние парктроники, камера заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, кондиционер, аудиосистема с восемью динамиками, мультимедиа Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и 10-дюймовая цифровая панель приборов.

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил, что в России зафиксирован резкий рост спроса на автомобили шведско-китайской марки Lynk & Co.

