Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
12:48, 24 марта 2026Авто

В России резко взлетели продажи машин шведско-китайской марки

Аналитик Целиков: В РФ в 11 раз выросла реализация машин Lynk & Co и Nordcross
Марина Аверкина

Фото: Лидия Станченко / РИА Новости

В России зафиксирован резкий рост спроса на автомобили шведско-китайской марки Lynk & Co. Так, в январе и феврале 2026 года было реализовано 575 новых машин этого бренда, а также 96 машин марки Nordcross. Об этом в своем Telegram-канале пишет аналитик Сергей Целиков.

Эксперт напомнил, что бренд Nordcross изначально создавался для российского рынка. Его единственное отличие — в шильдиках.

Целиков напомнил, что за аналогичный период 2025 года россияне поставили на учет только 50 автомобилей Lynk & Co. Машины Nordcross вышли на рынок только в ноябре прошлого года. Дебют кроссовера Nordcross 001 состоялся на российском рынке только в ноябре прошлого года. Это копия Lynk & Co 09, построенная на платформе Volvo XC90.

Основной объем продаж Lynk & Co в России обеспечила флагманская модель 900, на долю которой пришлось 97 процентов от общего числа регистраций. Крупный гибридный кроссовер построен на актуальной архитектуре SPA Evo. Стоимость модели в среднем составляет от 7,5 до 9,5 миллиона рублей. «Отмечу, что чистый электрокар Lynk & Co Z10 встал на учет в этом году в единственном экземпляре», — подытожил аналитик.

Ранее стало известно, что за два первых месяца 2026 года россияне не скупились и активно приобретали автомобили премиального сегмента. Продажи увеличились на 19,3 процента относительно аналогичного периода прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok