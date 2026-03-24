В России резко взлетели продажи машин шведско-китайской марки

Аналитик Целиков: В РФ в 11 раз выросла реализация машин Lynk & Co и Nordcross

В России зафиксирован резкий рост спроса на автомобили шведско-китайской марки Lynk & Co. Так, в январе и феврале 2026 года было реализовано 575 новых машин этого бренда, а также 96 машин марки Nordcross. Об этом в своем Telegram-канале пишет аналитик Сергей Целиков.

Эксперт напомнил, что бренд Nordcross изначально создавался для российского рынка. Его единственное отличие — в шильдиках.

Целиков напомнил, что за аналогичный период 2025 года россияне поставили на учет только 50 автомобилей Lynk & Co. Машины Nordcross вышли на рынок только в ноябре прошлого года. Дебют кроссовера Nordcross 001 состоялся на российском рынке только в ноябре прошлого года. Это копия Lynk & Co 09, построенная на платформе Volvo XC90.

Основной объем продаж Lynk & Co в России обеспечила флагманская модель 900, на долю которой пришлось 97 процентов от общего числа регистраций. Крупный гибридный кроссовер построен на актуальной архитектуре SPA Evo. Стоимость модели в среднем составляет от 7,5 до 9,5 миллиона рублей. «Отмечу, что чистый электрокар Lynk & Co Z10 встал на учет в этом году в единственном экземпляре», — подытожил аналитик.

Ранее стало известно, что за два первых месяца 2026 года россияне не скупились и активно приобретали автомобили премиального сегмента. Продажи увеличились на 19,3 процента относительно аналогичного периода прошлого года.