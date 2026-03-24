11:49, 24 марта 2026Авто

Россияне начали активно скупать машины ушедшего из России бренда

«Автостат»: Продажи BMW в России неожиданно выросли более чем на 70 %
Марина Аверкина

Фото: Tyler Clemmensen / Unsplash

За два первых месяца 2026 года россияне не скупились и активно приобретали автомобили премиального сегмента. Так, в январе и феврале дилеры продали 17 520 новых таких машин, что на 19,3 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Выделяются успехи BMW, продажи которого выросли в России более чем на 70 процентов. Об этом пишет «Автостат».

В результате доля премиального сегмента выросла до 10,9 процента, тогда как в 2025 году она занимала 8,8 процента от общего объема. Аналитики обратили внимание, что рост произошел на фоне общего снижения российского авторынка на 3,9 процента.

Лидером среди премиальных марок остался китайский бренд Exeed. За отчетный период покупатели приобрели 2519 автомобилей марки, что на 18,7 процента меньше результата двух месяцев годичной давности. Tank, реализовавший 2234 машины, ухудшил показатели на 27,3 процента.

При этом немецкий BMW, несмотря на официальное отсутствие на российском рынке, увеличил продажи на 73,3 процента (2180 проданных единиц). В пятерку самых популярных премиальных марок вошли также китайские Voyah (1759 единиц, рост на 107,2 процента) и Hongqi (1671 единица, рост на 84,6 процента).

Самым продаваемым автомобилем в этом сегменте остается рамный внедорожник Tank 300. За два месяца 2026 года его владельцами стали 1268 человек.

Ранее стало известно, что некоторые продавцы начали предлагать клиентам новую схему ввоза иномарок, которая позволяет сэкономить до нескольких миллионов рублей.

    Последние новости

    Губернатор Севастополя заявил о сложной ситуации после взрыва в многоэтажке. Раскрыты последние данные о жертвах и версиях ЧП

    Банки ужесточат отношение к молодым россиянам

    Кризисная российская отрасль получила новую поддержку

    В России резко взлетели продажи машин шведско-китайской марки

    Описаны первые секунды после мощного взрыва в доме в Севастополе

    На Украине заявили о вымирании страны

    Хабенский высказался о победе на престижной кинопремии

    Под Москвой женщина на коньках и с детской коляской вышла покататься на тонкий лед водоема

    В Кремле высказались о выборах на Украине

    Россиян призвали носить фартук

    Все новости
