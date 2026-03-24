10:54, 24 марта 2026Авто

Продавцы нашли способ сэкономить при ввозе иномарок в Россию

Новая схема ввоза машин через Белоруссию сэкономит россиянам миллионы
Марина Аверкина

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Некоторые продавцы начали предлагать клиентам новую схему ввоза иномарок, которая позволяет сэкономить до нескольких миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Сначала покупатель получает вид на жительство в Белоруссии. Автомобиль ввозят на территорию страны, где его регистрируют по местным правилам. В результате владелец получает машину, заплатив минимальные таможенные пошлины.

Разница в цене в этом случае достигает нескольких миллионов рублей. Так, стоимость BMW X5 2026 года выпуска при поставке в Россию составила бы 13,9 миллиона рублей. «Белорусская схема» снижает цену до 9,7 миллиона рублей, то есть экономия — более 4 миллионов рублей. Mercedes-Benz E 450 2025 года вместо 11,5 миллиона рублей обойдется в 7,7 миллиона рублей.

Но у этого выгодного варианта есть нюанс. Эксплуатация купленной таким образом машины в России будет возможна только с белорусскими номерами. Кроме того, ждать машину — от доставки автомобиля до оформления вида на жительство — занимает около полугода.

Напомним, что с 1 апреля в России меняется механизм расчета утильсбора для машин, ввезенных физическими лицами через страны Евразийского экономического союзаАрмении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии

Ранее стало известно, что аналитическое агентство J.D. Power признало автомобили Volkswagen и Volvo самыми ненадежными.

    Последние новости

    Объявлено о сложной ситуации после мощного взрыва в Севастополе

    Стали известны лауреаты кинопремии «Ника»

    Новый верховный лидер Ирана дал согласие на переговоры с США

    В США жестко высказались об идее начать наземную операцию в Иране

    Конкурент России обогатился на поставках важнейшего вида топлива

    Федор Конюхов посетил антарктическую станцию Great Wall

    Вышедший на свободу бывший замглавы Росприроднадзора Митволь рассказал о планах

    Названа одна из ведущих медицинских проблем России

    Курс доллара упал ниже 81 рубля

    В квартире в Петербурге после пожара починили чердак полиэтиленом

    Все новости
