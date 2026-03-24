Власти Севастополя выпустили обращение после унесшего жизни жителей города мощного взрыва

Глава Севастополя Развожаев призвал жителей города нести помощь после взрыва

Глава Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города нести вещи первой необходимости после мощного взрыва, унесшего жизни нескольких человек. Обращение чиновник выпустил в Telegram.

Как заявил представитель власти, пострадавшим от взрыва потребуются полотенца, одеяла, подушки, а также средства личной гигиены.

«Актуальный список, скорее всего, будет меняться, поэтому перед тем как везти помощь, позвоните пожалуйста (...) и уточните информацию», — подытожил он.

Как сообщалось ранее, в Севастополе в многоэтажном жилом доме на улице Корчагина прогремел мощный взрыв. На месте происшествия обнаружили два тела, еще восемь жителей дома пострадали. Идет разбор завалов. Причины взрыва выясняются.