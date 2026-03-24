Врач назвал вредящие здоровью сильнее курения продукты

Врач Крис ван Туллекен: Ультрапереработанные продукты могут быть вреднее курения
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Врач общей практики, специалист по инфекционным заболеваниям Крис ван Туллекен заявил, что некоторые продукты повышают риск преждевременной смерти и могут вредить здоровью сильнее курения. Об этом он рассказал в подкасте Diary of a CEO, пишет Daily Mirror.

Врач назвал наиболее опасными для здоровья ультрапереработанные продукты, особенно когда они занимают большую часть рациона. Он отметил, что такая пища связана с ростом ожирения, хронических заболеваний и ухудшением общего состояния здоровья. «Плохое питание, основанное на ультрапереработанных продуктах, уже обогнало табак как ведущую причину ранней смерти», — заявил ван Туллекен.

Специалист добавил, что такие продукты создаются промышленным способом и содержат множество добавок, из-за чего могут вызывать зависимость. Он считает, что полностью отказываться от ультрапереработанной пищи нет необходимости. Однако снижение их доли в общем рационе может значительно улучшить здоровье и снизить риск хронических заболеваний.

Ранее россиян предупредили об опасности сладкого завтрака. Специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе рассказали, что по утрам поджелудочная железа человека работает не в полную силу и ей сложно справиться с большим количеством сахара.

