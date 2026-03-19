Россиян предупредили об опасности сладкого завтрака

UfaTime.ru: Сладкое на голодный желудок повышает риск набрать лишний вес

Сладкая еда на завтрак может навредить здоровью, предупредили специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе. Об этом они рассказали россиянам в беседе с UfaTime.ru.

Врачи объяснили, что утром поджелудочная железа человека работает не в полную силу и ей сложно справиться с большим количеством сахара. Именно поэтому сладкая пища на голодный желудок человека создаст слишком высокую нагрузку на организм.

Медики добавили, что сладкий завтрак увеличивает риск набрать лишний вес, негативно влияет на здоровье кишечника и провоцирует хроническое воспаление.

Чтобы избежать этих проблем, специалисты порекомендовали отдавать предпочтение более сбалансированным блюдам на завтрак. По их словам, важно следить за тем, чтобы первый прием пищи обеспечивал организм энергией и не вызывал скачков сахара в крови.

Ранее кардиолог Денис Соколов предупредил, что чашка кофе может спровоцировать подъем артериального давления. По его словам, такая реакция на напиток чаще встречается у пожилых людей.

