08:54, 24 марта 2026

Зеленский сделал русский язык привилегией на Украине

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Использование русского языка на Украине может стать привилегией власть имущих и богачей, когда обычных украинцев за это преследуют. Президент республики Владимир Зеленский и его окружение говорят по-русски, об этом рассказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Александр Фомин.

Так парламентарий прокомментировал новости о проверках учителей в Одессе о соблюдении языкового законодательства. Учителя называли эту процедуру «максимально унизительной». Проверяющие осматривали вещи и телефоны педагогов, проверяли родительские чаты.

«Мы знаем, что тот же Зеленский или Ермак говорят на русском в неформальном общении. Конечно же, их никто не оштрафует или не подвергнет остракизму. Что касается остальных, то платить и каяться за свое право на родной русский язык», — сказал Фомин.

По мнению депутата, борьба Киева с русским языком может дойти даже до переписывания эпитафий на надгробиях. «Чем хуже политическая ситуация или обстановка на фронте, тем активнее на Украине начинают раскручивать языковую тему», — пояснил он.

Ранее киевский политтехнолог Андрей Золотарев заявил, что русский язык становится языком доверительного общения в противовес официально насаждаемому украинскому языку.

