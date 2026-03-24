Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:42, 24 марта 2026

Женщина нашла у себя в кровати голых незнакомцев

Юлия Юткина
Фото: ArtOfPhotos / Shutterstock / Fotodom

Жительница Чикаго, США, Яничи Майлз вернулась домой и неожиданно обнаружила там трех незнакомцев. Об этом сообщает FOX 32 Chicago.

По словам 27-летней женщины, двое из них спали голыми в ее кровати. Она тут же вызвала полицейских, и они арестовали двух взломщиков. Их обвинили в незаконном проникновении в чужую квартиру.

Майлз рассказала, что слышит о нежданных гостях не впервые. За две недели до произошедшего ей звонили на работу, чтобы рассказать, что кто-то выбил ее дверь. Вернувшись в тот день, она никого внутри не нашла.

Женщина объяснила, что жилой комплекс, в котором она живет, почти полностью заброшен. Майлз воспитывает троих детей и переживает за их безопасность. После случившегося она решила съехать.

В этом ей задумал помочь комик Дайон Брукс, выступающий под псевдонимом Моджо Брукзз (Mojo Brookzz). «Я из Чикаго, и этот город поддерживал меня во многих отношениях. Было правильно с моей стороны помочь ей начать с чистого листа», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Районг полуголый мужчина забрался в спальню к беременной женщине. За нее заступился младший брат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok