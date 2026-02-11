Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Из жизни
06:00, 11 февраля 2026

Беременная женщина обнаружила в спальне полуголого мужчину

В Таиланде полуголый мужчина забрался в кровать к беременной женщине
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Praweena style / Shutterstock / Fotodom

В таиландской провинции Районг полуголый мужчина забрался в спальню к беременной женщине. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Инцидент произошел около часа ночи. Женщина по имени Йинг находилась дома с младшим братом и его другом. В это время мимо проезжал знакомый ее мужа Б., а также его девушка. Они остановились и присоединились к компании. Во время разговора Б. стал трогать Йинг. Женщина отстранилась, ушла в спальню и заперлась.

Вскоре Б. постучался в дверь и попросил зарядку для телефона. Йинг передала ему устройство и проводила на первый этаж. Решив, что ситуация исчерпана, она вернулась в спальню, а позже отлучилась в туалет. Вернувшись, она обнаружила, что на ее кровати лежит Б., причем на нем никакой одежды, кроме трусов. Это увидел брат Йинг и подрался с Б.

Ранее сообщалось, что жительница США проснулась и обнаружила возле своей кровати голого незнакомца, забравшегося в ее квартиру. После недолгой борьбы женщине удалось открыть входную дверь и выставить злоумышленника на улицу.

