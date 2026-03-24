14:46, 24 марта 2026

Женщина сделала из бойфренда питомца и платила ему 93 тысячи рублей в неделю

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Love Don't Judge / YouTube

Сара Баттон заключила с бойфрендом контракт и сделала его своим домашним питомцем. О странностях их отношений она рассказала YouTube-каналу Love Don’t Judge.

По словам Сары, ее бойфренд Брэдли принадлежит ей. Он носит ошейник со своим именем и не может его снимать, а на его ноге сделана татуировка: «Собственность Сары Баттон». Мужчина подчиняется ей во всем: называет «мисс», приносит кофе в постель, делает массаж ступней, убирает дом в костюме горничной и стирает ее вещи.

Сара отдает ему приказы с помощью рации и наказывает за непослушание. Если Брэдли что-то не выполняет, его заставляют навестить мать или много раз написать на листе бумаги, что он исправится. За все это женщина платит ему 1100 долларов в неделю (93 тысячи рублей).

Материалы по теме:
«Я несу в этот мир наслаждение» Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
«Я несу в этот мир наслаждение»Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
9 апреля 2021
«Я словно оказался в сказке». Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
«Я словно оказался в сказке».Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
14 мая 2021

В таких необычных отношениях пара состоит уже полгода. Брэдли заявил, что его полностью устраивает это положение, он заключил контракт добровольно. По его словам, полное подчинение помогает ему чувствовать себя в безопасности. К тому же Сара заботится о нем, как о питомце: следит за его здоровьем и берет с собой в путешествия.

Сара и Брэдли признались, что порой сталкиваются с непониманием окружающих, однако их поддерживают родные и близкие, этого им достаточно.

Ранее сообщалось, что американская модель OnlyFans Стефани Матто зарабатывает на продаже пережеванной еды. Женщина объяснила, что за это готовы платить мужчины с зубными протезами.

