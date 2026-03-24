Женщина сделала из бойфренда питомца и платила ему 93 тысячи рублей в неделю

Сара Баттон заключила с бойфрендом контракт и сделала его своим домашним питомцем. О странностях их отношений она рассказала YouTube-каналу Love Don’t Judge.

По словам Сары, ее бойфренд Брэдли принадлежит ей. Он носит ошейник со своим именем и не может его снимать, а на его ноге сделана татуировка: «Собственность Сары Баттон». Мужчина подчиняется ей во всем: называет «мисс», приносит кофе в постель, делает массаж ступней, убирает дом в костюме горничной и стирает ее вещи.

Сара отдает ему приказы с помощью рации и наказывает за непослушание. Если Брэдли что-то не выполняет, его заставляют навестить мать или много раз написать на листе бумаги, что он исправится. За все это женщина платит ему 1100 долларов в неделю (93 тысячи рублей).

В таких необычных отношениях пара состоит уже полгода. Брэдли заявил, что его полностью устраивает это положение, он заключил контракт добровольно. По его словам, полное подчинение помогает ему чувствовать себя в безопасности. К тому же Сара заботится о нем, как о питомце: следит за его здоровьем и берет с собой в путешествия.

Сара и Брэдли признались, что порой сталкиваются с непониманием окружающих, однако их поддерживают родные и близкие, этого им достаточно.

