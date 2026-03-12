Модель OnlyFans стала зарабатывать на продаже пережеванной еды

Американская модель OnlyFans стала продавать пережеванную еду

Модель OnlyFans из штата Коннектикут, США, Стефани Матто рассказала о самых странных запросах клиентов. Ее истории передает Jam Press.

По словам Матто, новый тренд среди ее заказчиков — пережеванная еда. Женщина объяснила, что за нее готовы платить мужчины, которым приходится носить зубные протезы. Им нравится есть то, что побывало во рту модели.

До этого Матто прославилась тем, что стала зарабатывать на продаже собственных кишечных газов в стеклянных банках. Она вспомнила, как один ее клиент задумал сделать документальный фильм об испускании газов. «Для этого я снимала случайные пуки в течение всего дня, в постели, в машине, в ванной, — рассказала модель. — Честно говоря, это было довольно эпично».

При этом модель призналась, что в жизни она замкнутый и спокойный человек. Ей нравится сидеть дома с собаками.

Ранее сообщалось, что американская порномодель Ребекка Блю начала продавать поклонникам свои ногти и ушную серу и сумела на этом разбогатеть. Своим клиентам Блю также предлагает свое белье, содержимое мусорного ведра и даже использованную маточную спираль.

