Жители Ирана вышли на митинг за продолжение войны с США

00:53, 24 марта 2026Мир

В крупнейших городах Ирана прошли митинги с требованием продолжать войну с США
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

В крупнейших городах Ирана состоялись многотысячные манифестации, участники которых призвали к продолжению военного противостояния с Соединенными Штатами и Израилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Акции проходят при широкой поддержке армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как сообщают очевидцы, улицы заполнены людьми, скандирующими лозунги: «Мы — нация Хусейна, мы не принимаем компромиссов». Хусейн — внук пророка Мухаммеда, погибший в битве при Кербеле и считающийся одной из наиболее почитаемых фигур в шиизме.

Ранее президент США Дональд Трамп в Мемфисе заявил о якобы готовности Ирана к заключению сделки.

    Последние новости

    «Этот козырь еще не использован». Иран нашел союзника в борьбе с США. Как они могут заставить Трампа закончить войну?

    Губернатор Севастополя рассказал о погибших при мощном взрыве в многоэтажке

    Ким Чен Ын официально объявил враждебное для Северной Кореи государство

    Стало известно о массовых жалобах украинок из-за ТЦК

    КСИР заявил об ударе по Димоне и базам США

    Ким Чен Ын назвал принципиально важный для Северной Кореи вопрос

    Нефтяное месторождение в Сирии атаковали

    Раскрыты подробности о последствиях взрыва в российском жилом доме

    Опубликовано видео с места взрыва в российской многоэтажке

    Стало известно о положившем начало войне с Ираном звонке Трампу

    Все новости
