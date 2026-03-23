21:12, 23 марта 2026

Трамп заявил о готовности Ирана к заключению сделки

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Мемфисе заявил, что Иран серьезно настроен на достижение сделки с Соединенными Штатами. Выступление американского лидера транслировал телеканал NBC News.

«С Ираном мы ведем переговоры уже долгое время, и на этот раз они настроены серьезно», — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита Трампа в Израиль. Уточняется, что это позволит президенту США прибыть в Израиль в День независимости и получить государственную премию.

