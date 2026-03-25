Акции производителя Labubu обрушились

Bloomberg: Акции Pop Mart, производителя Labubu, рухнули почти на 22 %

Акции компании Pop Mart International, производящей кукол Labubu, упали почти на 22 процента. Об этом сообщило Bloomberg.

По его данным, это произошло после того, как компания сообщила, что за год ее выручка выросла на 185 процентов и достигла 5,4 миллиарда долларов. Чистая прибыль увеличилась на 309 процентов. Однако, как оказалось, такая динамика была в основном обеспечена продажами кукол Labubu, что разочаровало инвесторов, которые рассчитывали и на другие франшизы.

Издание отметило, что Pop Mart пытается диверсифицировать портфель интеллектуальной собственности и поддерживать темпы роста за счет новых релизов, продвигая новых персонажей. Однако те показали более слабые, чем ожидалось, результаты продаж.

В конце декабря стало известно, что акции Pop Mart снизились на шесть процентов. Это случилось на фоне ослабления доверия инвесторов, произошедшего после падения закупок игрушек. Стоимость кукол, которые производит Pop Mart, упала на вторичном рынке из-за ухудшения спроса.