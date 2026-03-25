Автолюбители вспомнили методы ремонта времен дефицита из позднего СССР

Автолюбители стали вспоминать о старых способах продлить жизнь машине

На фоне роста цен на ремонт машин автолюбители стали вспоминать методы, актуальные для времен дефицита в позднем СССР. Как обратило внимание издание «Автовзгляд», многие вспомнили о свойствах олифы.

Она представляет собой пленкообразующее вещество на основе растительного масла или синтетических смол. Олифа очень твердая и долговечная. В ранних 1990-х ее часто использовали, чтобы защитить кузов от коррозии. «Пахнуть, конечно, будет неистово, но и от скорой коррозии убережет. А уж на потрепанной иномарке или видавших виды "Жигулях" — более чем уместный рецепт», — утверждается в заметке.

Ранее стало известно, что на фоне роста цен российские водители стали стараться экономить на ремонте машин. 39 процентов владельцев отказались от услуг специалистов и взяли на себя заботу об автомобиле.